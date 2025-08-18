CANLI SKOR ANA SAYFA
Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı ve Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos, bu yıl da törenler ve etkinliklerle yurdun dört bir yanında kutlanacak. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında '30 Ağustos tatil mi? | 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün, resmi tatil mi?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS TATİL Mİ? | 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin birlik ve bağımsızlık ruhunu yansıtan en önemli milli bayramlardan biridir. 2025'te bu anlamlı gün, törenler ve etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalara katılmak ve o günü planlamak isteyenlerin arama motorlarında sorguladığı '30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak ilan edilmiştir. "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kapsamında olan 30 Ağustos 2025'te kamu kurumları, bankalar, noterler ve okullar kapalı olacak. Hastanelerin yalnızca acil servisleri hizmet verecek, eczaneler ise nöbetçi sistemiyle çalışacak. Özel sektörde tatil uygulaması iş yerine göre değişebilir, ancak genellikle resmi tatil statüsü takip edilir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonuna rastlaması nedeniyle tatil süresi uzamayacak, ancak kamu çalışanları için 1 günlük resmi tatil geçerli olacak.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos Cuma günü yarım gün tatil olmayacak; çalışanlar tam mesai yapacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruz'un zaferini simgeliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu tarihi gün, her yıl 30 Ağustos'ta yurt genelinde resmi törenler, çelenk koyma merasimleri ve halkın katılımıyla coşkulu etkinliklerle kutlanıyor. 2025'te 103. yıl dönümü kutlanacak olan bu bayram, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu ve birlik ruhunu yansıtıyor.

