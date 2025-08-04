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Haberler Haberler Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! 2025 Ağustos kira zammı ne kadar oldu?

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! 2025 Ağustos kira zammı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, 4 Ağustos Pazartesi günü temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 2025 Ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, 12 aylık TÜFE oranını araştırmayı sürdürürken, "2025 Ağustos kira zammı ne kadar oldu?" sorusu gündem olmaya devam ediyor. İşte, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 10:06
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Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! 2025 Ağustos kira zammı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Ağustos Pazartesi günü temmuz ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan bu rakamlarla birlikte, 2025 Ağustos ayı kira artış oranı da netleşmiş oldu. Kira sözleşmesini yenilemeye hazırlanan milyonlarca kiracı ve ev sahibi, güncel TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri doğrultusunda ne kadar zam yapılacağını merakla araştırıyor. Peki, ağustos kira zammı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU 2025?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, 2025 Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 41,13 oldu.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında yapılacak kira zammını yüzde 43,23 olarak tespit etti. Böylece kira kontrat süresi temmuzda dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

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