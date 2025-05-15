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Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgula | KPSS-2025/4 tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgula | KPSS-2025/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ile 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. İşte KPSS-2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 11:14
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Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgula | KPSS-2025/4 tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 15 bin 342 personel alımı için tercih süreci sona erdi. Atama sonuçlarını merakla bekleyen adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2025/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS-2025/4 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TIKLA ÖĞREN

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