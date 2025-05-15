Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgula | KPSS-2025/4 tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 15 bin 342 personel alımı için tercih süreci sona erdi. Atama sonuçlarını merakla bekleyen adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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KPSS-2025/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/IRrpeUG95U pic.twitter.com/ewcrbqBomk — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) May 14, 2025

KPSS-2025/4 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TIKLA ÖĞREN