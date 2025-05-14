Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman açıklanacak 2025? Nihai aday listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura tarihi...

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini tamamladı. 5 Mayıs itibarıyla İŞKUR üzerinden başlayan başvuru maratonu, 9 Mayıs'ta sona erdi. Güvenlik görevlisinden temizlik personeline, klinik destek elemanından aşçıya kadar pek çok kadro için yoğun ilgi gören başvuruların ardından gözler şimdi kura çekimi tarihine çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kura süreci noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecek. On binlerce aday arasından belirlenecek olan yeni personeller, Türkiye genelinde görev alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman açıklanacak? Hangi illerde işçi alımı yapılacak? Nihai aday listesi açıklandı mı? İşte, 3.658 işçi alımı kura tarihi...

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde görevlendirilmek üzere toplam 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştirecek. Yoğun ilgi gören işçi alımı süreci, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet platformu olan esube.iskur.gov.tr üzerinden tamamlandı. Farklı şehirlerde farklı pozisyonlarda istihdam edilecek personeller için başvuru ekranı kısa sürede büyük talep gördü. Başvurular dijital ortamda alınırken, adaylar ilan edilen kadrolar arasından niteliklerine uygun olanı tercih etti. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar şimdi kura tarihine odaklanmış durumda. Sürecin detayları ve sonuçlara ilişkin bilgiler, Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR'un resmi kanallarından ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 3 bin 658 işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Adayların başvuru işlemlerinin sona ermesiyle birlikte gözler, kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan resmî takvime göre, merakla beklenen işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Kura işlemi, her yıl olduğu gibi bu yıl da noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 3 bin 658 sürekli işçi alımı için kura süreci başlıyor. 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan kura çekimleri, noter huzurunda ve kamuya açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

Kura sonucunda isimleri açıklanacak olan adaylar, gerekli evrak teslimlerini tamamladıktan sonra ilan edilecek takvime göre görevlerine başlayacak. Ancak, işe başlama tarihleriyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Adaylar bu süreci Sağlık Bakanlığı'nın resmi duyuruları ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları aracılığıyla yakından takip ediyor.

Kura çekiminin ardından asil ve yedek listeler kamuoyuyla paylaşılacak; sürecin sorunsuz ilerlemesi adına tüm bilgiler dijital platformlardan duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 3 bin 658 kişilik işçi alımı kapsamında, çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak. Açılan pozisyonlar arasında temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, silahsız özel güvenlik görevlisi ve aşçı gibi görevler yer alıyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, kura sürecinin ardından belirlenecek ve gerekli işlemleri tamamladıktan sonra ilgili sağlık kuruluşlarında göreve başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında Türkiye genelinde binlerce kişiye istihdam kapısı aralıyor. Toplamda 3 bin 658 kişilik işçi alımıyla birlikte, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, silahsız özel güvenlik görevlisi ve aşçı kadrolarına personel alımı yapılacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan ilan detaylarına göre, işe alımlar sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmayacak; Adana'dan Zonguldak'a, İstanbul'dan Iğdır'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına, 81 ile yayılan geniş bir işçi alımı yapılacak.

NİHAİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 yılı işçi alımı süreci hızla ilerliyor. Binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği nihai aday listesi için geri sayım başladı. Geçmiş dönemlerdeki personel alımı dikkate alındığında, bu yıl da sürecin benzer şekilde işlemesi bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, başvuruların tamamlanmasının ardından nihai aday listesinin 16 Mayıs Cuma gününe kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. Bu liste, kura sonucu başarılı olan ve belge teslimiyle birlikte göreve başlamaya hak kazanan adayları kapsayacak.

Adaylar, açıklanacak listede isimlerinin yer alıp almadığını öğrenmek için Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile ilanların duyurulduğu platformları yakından takip ediyor. Süreç boyunca her aşamanın şeffaflıkla yürütülmesi beklenirken, adaylar nihai listelerin ardından evrak teslim süreci ve görevlendirmeler için hazırlıklarını sürdürüyor.