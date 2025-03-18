MSÜ SONUCU SORGULAMA EKRANI | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak için sınava katılan adayların bekleyişi sona erdi. Yapılan son sınavın ardından sonuçlar için beklenen duyuru geldi. ÖSYM, MSÜ sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

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MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart 2025 günü erişime açılacağı duyurulmuştu. ÖSYM'den beklenen haber gedli. MSÜ sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.