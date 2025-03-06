Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bayberry Bellina 125 CC Motosiklet 2024 Seri 52.975 TL/49.900 TL
Rivero 125 CC Motosiklet 2024 Seri: 69.000 TL
Bayberry Bellina 125 CC Motosiklet 2024 Seri 52.975 TL/49.900 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL
Kumtel Mini Fırın: 1690 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 750 TL
Heifer Çubuk Blender: 749 TL
El Mikseri: 799 TL
Çay Makinesi 99 TL
Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 20.950 TL
Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet: 15.450 TL
Tırnak Bakım: 229 TL
4'ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi: 329 TL
Kırışıklık Giderici: 499 TL