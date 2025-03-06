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Haberler Haberler Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim aktüel katalog 7 Mart Cuma | Bim yeni aktüel ürünler listesini alışverişseverlerle buluşturdu. Bu hafta aktüel kataloğunda arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü motosikletten elektrikli bisiklete, mutfak eşyalarından kıyafetlere, epilasyon aletinden oyuncağa onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 7 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 14:36
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Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bayberry Bellina 125 CC Motosiklet 2024 Seri 52.975 TL/49.900 TL
Rivero 125 CC Motosiklet 2024 Seri: 69.000 TL

Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL
Kumtel Mini Fırın: 1690 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 750 TL
Heifer Çubuk Blender: 749 TL
El Mikseri: 799 TL
Çay Makinesi 99 TL

Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 20.950 TL
Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet: 15.450 TL
Tırnak Bakım: 229 TL
4'ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi: 329 TL
Kırışıklık Giderici: 499 TL

Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Rakle DEsenli 2'li Ayaklı Meşrubat Bardağı: 159 TL
Glass in Love Cam Vazo: 199 TL
Glass in Love Cam Kurabiyelik/Şekerlik: 149 TL
Glass in Love Borosilikat Bal Kavanozu: 259 TL
Glass in Love 6'lı Cam Elma Şekilli Kupa: 119 TL

Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Şekilli Silikon Mama Tabağı: 159 TL
Kapaklı Şekilli Silikon Mama Kasesi: 159 TL
Babayco Şekilli Silikon Mama Kaşığı: 29,50 TL
6'lı Bebek Kaşığı: 35 TL
4'lü Süt/Mama Kabı: 42,50 TL

Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Omuz Çantası: 359 TL
Mominella Punch Kırlent: 169 TL
Kırlent Punch Kiti: 249 TL
Cüzdan Kadın: 99 TL
Maisonette Yüz Havlusu: 75 TL

Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Articolo Duvar Süsü 2'li: 179 TL
Articolo Fotoğraf Çerçevesi: 259 TL
Articolo Şık Kum Saati: 499 TL
Articolo Yapay Çiçek: 159 TL

Bim 7 Mart aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Hikaye Kitapları: 49 TL
İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım: 239 TL
Zihin Açan Aktivite Kitapları Serisi: 29 TL
Manyetik Tablet Alfabe Seti: 129 TL

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