İFTAR MENÜSÜ 2025 | Ramazan için kolay iftar menüsü

👉🏼Şehriyeli Yoğurt Çorbası Tarifi İçin Malzemeler:

1su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1litre su (kıvama göre ayarlayın)

1çay bardağı arpa şehriye

1çay kaşığı tuz

Şehriyeli Yoğurt Çorbası Sosu için Malzemeler:

1yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

Şehriyeli Yoğurt Çorbası Yapılışı:

Tencereye yumurta, yoğurt ve unu alıp güzelce karıştırın.

Suyu ilave edip karıştırmaya devam edin. Ocağın altını yakın, kaynayana kadar karıştırın.

Kaynadıktan sonra şehriyeleri ilave edin. Kısık ateşte ara ara karıştırarak şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Sosu için tavaya tereyağını alın ve eritin. Üzerine bir tatlı kaşığı nane ekleyip kızdırın. Şehriyeler piştikten sonra tuzunu ilave edin. Bir kaç dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Sosu çorbaya ilave edip servis edebilirsiniz. Şehriyeler piştikten sonra tuzunu ilave edin.

Bir kaç dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Sosu çorbaya ilave edip servis edebilirsiniz.

👉🏼Garnitürlü Pilav Tarifi İçin Malzemeler

1 çay bardağı bezel

2 adet orta boy havuç

1 çay bardağı haşlanmış mısır (Konserve de olur)

2 su bardağı pilavlık pirinç

4 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Garnitürlü Pilav Tarifi Yapılışı:

Sıvı yağı pilav tavasına alıyoruz. Yıkanıp soyulup küp küp doğranmış havuçları, bezelyeyi ve mısırı tavaya alıp iki dk sıvı yağda kavuruyoruz.

Daha sonra yıkadığımız pirinçleri ekleyip üç dört dk pirinçler renk değiştirene kadar kavuruyoruz. Tuzu ve suyu ekleyip karıştırıyoruz.

Yüksek ateşte pilavın suyu kaynamaya başlayınca kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Suyunu çekince on dk kadar demlendikten sonra servise hazırdır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

👉🏼Kürdan Kebabı Tarifi İçin Malzemeler:

3adet patlıcan

2adetyeşil biber

3adetçeri domates

1/2litresıvı yağ

Köftesi İçin Malzemeler:

500gramkıyma

1adetrendelenmiş soğan

1adetyumurta

1kahve fincanı galeta unu

1çay kaşığı tuz

1/2çay kaşığı karabiber

1/2çay kaşığı kimyon

Sosu İçin Malzemeler:

300mililitresıcak su

1yemek kaşığı salça

1çay kaşığı tuz

Kürdan Kebabı Tarifi Yapılışı:

Kürdan kebabı için patlıcanları alacalı soyup uzun uzun dilimleyin. Kızgın yağda önlü arkalı kızartın.

Köfte için tüm malzemeleri karıştırıp yoğurun. Aynı yağda önlü arkalı kızartın. Patlıcan dilimlerini artı işareti olacak şekilde yerleştirin. Ortasına bir adet köfte koyun. Dilimleri üst üste getirip kürdanla sabitleyin. Üstünü de domates, biber geçirin. Fırın kabına yerleştirin. Salçalı su karışımını üzerine ilave ederek fırına verin. Kürdan kebabı hazır. Afiyet olsun.

👉🏼Renk Cümbüşü Salatası İçin Malzemeler:

1 adet büyük boy domates

1 adet salatalık

1 adet kırmızı biber

1 adet sarı biber

1 adet yeşil biber

Yarım kırmızı soğan

100 gr mısır

100 gr haşlanmış nohut

1 avuç doğranmış taze maydanoz

Zeytinyağı

Limon suyu

Tuz ve karabiber

Renk Cümbüşü Salatası Yapılışı:

Domates, salatalık, biberler ve soğanı küçük küçük doğrayın.

Bir karıştırma kabında doğradığınız sebzeleri, mısır ve haşlanmış nohutu birleştirin.

Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın.

En üstüne taze maydanoz serpiştirin ve servis edin.

👉🏼Muhallebili Güllaç Tarifi İçin Malzemeler

8 adet güllaç yaprağı

Muhallebisi için;

1 litre süt

1/2 (yarım) su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

Güllaçları ıslamak için;

1 litre su

1/2 (yarım) su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Muhallebili Güllaç Tarifi Yapılışı:

Nişasta, un ve şekeri bir tencereye alıp karıştırıyoruz.

Ocağa alıp karıştırarak süt ekliyoruz.

Muhallebi kıvamına geldikten sonra ocağın altını kapatıp vanilini ekleyip karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.

Başka bir tencerede süt, şeker ve vanilini ısıtıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta sütün kaynar olmamasıdır.

Güllaç yapraklarımızı tepsimize alıp ıslamaya başlıyoruz, 3 katı ısladıktan sonra muhallebimizi yayıyoruz.

Üstüne yine güllaç yapraklarımızı ekleyip ıslamaya devam ediyoruz.

Servis aşamasında ise üstüne toz fıstık ekleyip sunuyoruz. Afiyet olsun♥️