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Haberler Haberler Parfüm kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkarsam orucum bozulur mu? Oruçluyken parfüm sıkılır mı, parfüm koklanır mı?

Parfüm kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkarsam orucum bozulur mu? Oruçluyken parfüm sıkılır mı, parfüm koklanır mı?

Ramazan ayında oruç tutarak ibadetini yerine getiren vatandaşlar, oruç hakkında birçok detayı da araştırmaya devam ediyor. Sahurdan itibaren akşam ezanına kadar yeme-içmeyi kesen vatandaşlar, neyin oruç bozup bozmadığını da sorguluyor. Parfümün oruca bir etkisi olup olmadığı birçok kişinin aklına takılırken 'parfüm kullanmak orucu bozar mı? , oruçluyken parfüm sıkılır mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte parfüm ve oruca dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 15:31 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 10:54
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Parfüm kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkarsam orucum bozulur mu? Oruçluyken parfüm sıkılır mı, parfüm koklanır mı?

Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, 'oruçluyken parfüm kullanılır mı?' sorusunun cevabını arıyor. Oruç tutmak yalnızca yeme içme alışkanlıklarıyla sınırlı olmadığı için; hem ruhu hem bedeni arındırmak olarak kabul ediliyor ve bu nedenle oruca dair hassas noktalar sorgulanıyor. Peki, oruçluyken parfüm kullanmaya dair merak edilenler...

PARFÜM KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından hadislerle açıklanan bu konu birçok vatandaşın merakını giderdi. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre, yemek, içmek ve cinsî münasebete ek olarak, kendi fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir şey hadislerde bulunmamaktadır. İlaveten; yıkanmak, ağza su almak, diş fırçalamak (misvak kullanmak), sürme çekmek, yağlanmak, parfüm ya da deodorant kullanmak gibi birçok gündelik rutinin de orucu bozmayacağı hadislerde yer almaktadır. Ancak bunları burna bolca çekmek ve bunu alışkanlık hâline getirmek doğru değildir.

ORUÇLUYKEN PARFÜM KOKLANIR MI?

Parfüm, yiyecek içecek veya keyif verme amacı taşımadığı için oruçluyken parfüm sıkmak orucu bozmaz.

Ancak bunları burna bolca çekmek ve bunu alışkanlık hâline getirmek doğru değildir.

Bu nedenle oruç tutan kişiler parfüm, deodorant gibi çeşitli kokuları kullanabilir, oruçları bozulmaz.

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