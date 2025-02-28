Parfüm kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkarsam orucum bozulur mu? Oruçluyken parfüm sıkılır mı, parfüm koklanır mı?

Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, 'oruçluyken parfüm kullanılır mı?' sorusunun cevabını arıyor. Oruç tutmak yalnızca yeme içme alışkanlıklarıyla sınırlı olmadığı için; hem ruhu hem bedeni arındırmak olarak kabul ediliyor ve bu nedenle oruca dair hassas noktalar sorgulanıyor. Peki, oruçluyken parfüm kullanmaya dair merak edilenler...

PARFÜM KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından hadislerle açıklanan bu konu birçok vatandaşın merakını giderdi. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre, yemek, içmek ve cinsî münasebete ek olarak, kendi fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir şey hadislerde bulunmamaktadır. İlaveten; yıkanmak, ağza su almak, diş fırçalamak (misvak kullanmak), sürme çekmek, yağlanmak, parfüm ya da deodorant kullanmak gibi birçok gündelik rutinin de orucu bozmayacağı hadislerde yer almaktadır. Ancak bunları burna bolca çekmek ve bunu alışkanlık hâline getirmek doğru değildir.

ORUÇLUYKEN PARFÜM KOKLANIR MI?

Parfüm, yiyecek içecek veya keyif verme amacı taşımadığı için oruçluyken parfüm sıkmak orucu bozmaz.

Ancak bunları burna bolca çekmek ve bunu alışkanlık hâline getirmek doğru değildir.

Bu nedenle oruç tutan kişiler parfüm, deodorant gibi çeşitli kokuları kullanabilir, oruçları bozulmaz.