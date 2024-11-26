Bim aktüel katalog 26 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bu Salı Bim'de aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta yüzlerce ürünü en uygun fiyatlarla raflara taşıyan BİM'de 26 Kasım Salı günü indirime girecek akteül ürünler şöyle sıralandı:

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 89,50 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg: 48,50 TL

Saban Köftelik Bulgur 2,5 kg: 48,50 TL

Saban Nohut 2,5 kg: 117,50 TL

Tukaş Kahvaltılık Sos 300 g: 27,50 TL

Kaanlar Siyah Zeytin 1000 g: 199,50 TL

Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg: 137,50 TL

Mixim Kakao Fındık Kremalı İzmir Bombası 220 g: 37,50 TL

Tayaş Meyve Sulu Yumuşak Şeker 170 g: 24,50 TL

Eti Burçak Bademli Tam Buğday Unlu Kurabiye 150 g: 26,50 TL

Bifa Kremalı Mozik Bisküvi 100 g: 14,50 TL

Eti Burçak Sultani Çikolata Kaplamalı Bisküvi 175 g: 42,50 TL