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Haberler Haberler Bim aktüel katalog 26 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 26 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 26 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 10:50
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Bim aktüel katalog 26 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bu Salı Bim'de aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta yüzlerce ürünü en uygun fiyatlarla raflara taşıyan BİM'de 26 Kasım Salı günü indirime girecek akteül ürünler şöyle sıralandı:

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 89,50 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg: 48,50 TL

Saban Köftelik Bulgur 2,5 kg: 48,50 TL

Saban Nohut 2,5 kg: 117,50 TL

Tukaş Kahvaltılık Sos 300 g: 27,50 TL

Kaanlar Siyah Zeytin 1000 g: 199,50 TL

Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg: 137,50 TL

Mixim Kakao Fındık Kremalı İzmir Bombası 220 g: 37,50 TL

Tayaş Meyve Sulu Yumuşak Şeker 170 g: 24,50 TL

Eti Burçak Bademli Tam Buğday Unlu Kurabiye 150 g: 26,50 TL

Bifa Kremalı Mozik Bisküvi 100 g: 14,50 TL

Eti Burçak Sultani Çikolata Kaplamalı Bisküvi 175 g: 42,50 TL

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