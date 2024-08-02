FINDIK ALIM FİYATI 2024 | TMO fındık taban fiyatı ne kadar? İl il en düşük, en yüksek fındık fiyatları

FINDIK ALIM FİYATI 2024 | Fındıkta hasat zamanının gelişiyle birlikte bu yılın tavan ve taban fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz sene Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 Türk Lirası, Levant kalite fındık için kilogram başına 82 lira 50 kuruş taban fiyat belirlenirken bu yılki fiyatlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte TMO'nun açıklamalarıyla 2024/2025 dönemi fındık fiyatları...

TMO FINDIK TABAN FİYATI NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; levant kalite için 130 TL/Kg, Giresun kalite için 132 TL/Kg olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Giresun kalite fındık için kilogram başına 132 Türk Lirası Levant kalite fındık için kilogram başına 130 Türk Lirası

İL İL EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK FINDIK FİYATLARI

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Belirlenen fiyatlar, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır.

2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Levant kalite için 130 TL/Kg

Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacaktır.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir."

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.

Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.