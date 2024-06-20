Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...
Galatasaray transferi bitiriyor! Eski futbolcusu...
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'in yeni takımı ortaya çıktı! Real Madrid'de kalacak derken büyük sürpriz
HDP parti binasından PKK'ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil'e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza
Zaniolo için ayrılık vakti! 20 milyon Euro...
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 20 Haziran
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batshuayi Galatasaray'da! Batshuayi Galatasaray'da! 00:00
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... 00:00
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! 00:00
G.Saray'da ayrılık krizi! G.Saray'da ayrılık krizi! 00:00
F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... 00:00
Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı 00:00
Daha Eski
Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam 00:00
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:00
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu 00:00
Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... 00:00
Divock Origi Beşiktaş'a önerildi! Divock Origi Beşiktaş'a önerildi! 00:00
F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Mourinho... F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Mourinho... 23:59