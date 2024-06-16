Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 08:42 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 09:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye 3 yıldızdan biri gelecek!
Aslan'ın çilek transferi belli oldu!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Galatasaray derken sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası! 5 ölü Bin 421 yaralı
Mourinho'dan yıldız golcüye onay!
G.Saray transferi bitiriyor! ManU'nun yıldızı imzaya
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kelle nasıl temizlenir? Kaç saatte pişer? Nasıl pişirilir?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Haziran bugün kimin maçı var? 08:26
Filenin Sultanları Çin'e mağlup! Filenin Sultanları Çin'e mağlup! 01:16
Paulista resmen Beşiktaş'ta! İşte alacağı ücret Paulista resmen Beşiktaş'ta! İşte alacağı ücret 01:16
F.Bahçe tarihine geçecek! En pahalı transfer F.Bahçe tarihine geçecek! En pahalı transfer 01:16
G.Saray transferi bitiriyor! ManU'nun yıldızı imzaya G.Saray transferi bitiriyor! ManU'nun yıldızı imzaya 01:16
Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı! Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı! 01:16
Daha Eski
G.Saray sağ bekini Premier Lig'de buldu! G.Saray sağ bekini Premier Lig'de buldu! 01:16
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 01:16
Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? 01:16
Fırtına'dan Dele Bashiru hamlesi! Fırtına'dan Dele Bashiru hamlesi! 01:16
Orta saha kapışması! Beşiktaş ve G.Saray... Orta saha kapışması! Beşiktaş ve G.Saray... 01:16
Transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak? Transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak? 01:16