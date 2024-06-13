Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 08:10 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!
Yönetimden taraftarlara bayram hediyesi! İşte G.Saray'ın yeni transferi
DİĞER
İnci Taneleri'nin Azem Yücedağ'ı Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i bir de şimdi görün! Annesi de güzel oyuncu Belçim Bilgin...
Başkan Erdoğan'ın CHP'ye ziyaretinin perde arakası ortaya çıktı! Görüşmenin sonunda verilen dosyada neler vardı? Özgür Özel açıkladı
Fenerbahçe'ye İspanyol golcü!
Mourinho'nun liste başına G.Saray'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Karneler saat kaçta alınacak 2024?
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Gelinim Mutfakta 13 Haziran 2024 puan durumu
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
13 Haziran bugün kimin maçı var? 13 Haziran bugün kimin maçı var? 07:05
Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'da 01:13
Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'da 00:56
Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu! Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu! 00:44
Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu! Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu! 00:42
Ersu Şaşma'dan tarihi madalya! Ersu Şaşma'dan tarihi madalya! 00:24
Daha Eski
Ersu Şaşma'dan tarihi madalya! Ersu Şaşma'dan tarihi madalya! 00:24
Melih Mahmutoğlu'ndan Merve Terim'e 'parti' göndermesi! Melih Mahmutoğlu'ndan Merve Terim'e 'parti' göndermesi! 00:22
Şampiyon F.Bahçe Beko! Şampiyon F.Bahçe Beko! 23:42
TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! 23:41
Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik! Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik! 23:34
TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! 23:32