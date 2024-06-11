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BAĞCILAR SU KESİNTİSİ - Bağcılar sular ne zaman gelecek? (11 Haziran 2024)

Bağcılar 11 Haziran Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Bağcılar su kesintisi olan mahalleleri ve 11 Haziran 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 14:33
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BAĞCILAR SU KESİNTİSİ - Bağcılar sular ne zaman gelecek? (11 Haziran 2024)

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ 11 HAZİRAN 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağcılar'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 11 Haziran 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bağcılar 11 Haziran Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAĞCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: 100.YIL MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/06/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 11/06/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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