Bugün (21 Nisan) ne sınavı var? | Bugün sınav var mı? - ÖSYM sınav takvimi 2024

BUGÜN SINAV VAR MI? | Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle topu taşımada öğrencileri görmek mümkün. Okulların önünde de kalabalık oluşabiliyor. Kalabalığı görenler ise bugün sınav mı var? Bu hafta sonu (21 NİSAN) ne sınavı var? gibi aramalar yapıyor. ÖSYM 2024 sınav tarihleri ve detayları haberimizde derledik.

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) yapılacak. 10.15'te başlayan sınav 150 dakika sürüyor.

2024/ALES-1 SINAV SALONUNA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Sınava girmek isteyen adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ALES'e katılmak isteyen adayların en geç saat 10.00'da sınav salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ALES-1 için adaylara 2,5 saat süre tanınacak. 10.15'te başlayan sınav, 12.45'te sona erecek.

2024 ALES/1 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?'

ALES-1 kapsamında adaylara 100 soru sorulacak. Adaylardan bu sorulara 150 dakika içinde doğru cevap vermeleri istenecek.

ALES-1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024'ün ilk ALES sınavı olan ALES-1'in sonuçları, 10 Mayıs 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.