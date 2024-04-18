HaberlerHaberlerBİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. 2024'te indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 19 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 10:30Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 10:40
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