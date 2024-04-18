Haberler Haberler BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. 2024'te indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 19 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 10:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Nisan rakamları
Resmi Gazete'de bugün 18 Nisan 2024
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024? | BİLSEM 1, 2, 3. sınıf sınav sonuçları sorgula
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan sürpriz hamle! F.Bahçe'nin eski yıldızı... G.Saray'dan sürpriz hamle! F.Bahçe'nin eski yıldızı... 10:09
F.Bahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık... F.Bahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık... 10:03
Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 09:56
G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor 09:44
Özel görüştüler! Kartal Livakovic'e bunları söyledi Özel görüştüler! Kartal Livakovic'e bunları söyledi 09:26
F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? 09:26
Daha Eski
Davinson'dan transfer açıklaması! Ayrılık... Davinson'dan transfer açıklaması! Ayrılık... 09:23
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Nisan bugün kimin maçı var? 08:46
Tarihi maçta kazanan R. Madrid Tarihi maçta kazanan R. Madrid 00:54
Bayern Münih yarı finalde! Bayern Münih yarı finalde! 00:09
G.Saray'dan yılın transferi! G.Saray'dan yılın transferi! 23:30
İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! 23:26