Survivor 17 Nisan kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 17 Nisan Çarşamba Survivor düello oyunu kazananı

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 17 Nisan Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI? KİM ELENDİ?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 17 Nisan Çarşamba günü düello oynandı. Düello finalinde adadan ayrılan isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.