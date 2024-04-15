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Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında 2024? | Bu yıl Hıdırellez hangi güne denk geliyor?

Baharın gelişini müjdeleyen ve Orta Asya ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Hıdırellez, bu yıl bahar aylarının gelişiyle birlikte en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Sembolik ritüeller, dilek tutma, bahar temizliği, hediyeleşme gibi aktivitelerle geçirilen bu bayram hakkında arama motorlarında sorgulanan Hıdırellez ne zaman 2024? Bu yıl Hıdırellez hangi güne denk geliyor? sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 23:40
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Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında 2024? | Bu yıl Hıdırellez hangi güne denk geliyor?

Orta Asya ve Türk kültürlerinde önemli bir yere sahip olan Hıdırellez'in heyecanı, baharın gelişiyle birlikte etrafı sardı. İsmi Hz. İlyas ile Hızır peygamberlerinin isimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bayram, çeşitli ritüellerle kutlanır. Mayıs ayının ilk haftalarında idrak edilen Hıdırellez hakkında arama motorlarında araştırılan Hıdırellez ne zaman 2024? Bu yıl Hıdırellez hangi güne denk geliyor? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5-6'sında gerçekleştirilir. Dolayısıyla, Hıdırellez'in 2024 yılındaki kutlama tarihi Mayıs ayının 5'ini 6'sına bağlayan akşam olacaktır. Ancak, bu tarihlerin bazı yörelerde farklılık gösterebildiği bilinmektedir.

HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Hıdırellez, Orta Asya ve Türk kültüründe baharın gelişini, yenilenmeyi, bereketi ve umudu simgeleyen bir bayramdır. Hızır ile İlyas peygamberlerin isimlerinin birleştirilmesiyle oluşan Hıdırellez, İslam kültüründe Hızır'ın ölümsüzlük ve iyilik sembolü olarak kabul edilmesi ve İlyas peygamberin de Yahudi, Hristiyan ve İslam kültüründe yer alan bir peygamber olarak saygı görüyor olması nedeniyle önemli bir dini ve kültürel anlam taşır.

HIDIRELLEZ'İN ÖNEMİ NEDİR?

Hıdırellez kutlamaları, baharın gelişiyle birlikte doğanın yeniden canlanmasını, insanların da umutlarını tazelemesini, dualar etmesini ve dileklerinin kabul olmasını istemesini simgeler. Bu nedenle, insanlar Hıdırellez'de evlerini ve çevrelerini temizler, sembolik ritüeller gerçekleştirir, piknikler düzenler ve birbirlerine hediyeler verirler.

Hıdırellez'in farklı yörelerde farklı adetleri ve kutlama şekilleri olabilir. Ancak, genel olarak baharın gelişiyle birlikte yenilenme ve umut temasını içerir.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yönündedir. Eski Türkler 21 Haziran'da baharın gelişini kutlardı. Günümüzde de Anadolu'da dilek dilenmiş kâğıdı ağaca asma, ateşten atlama gibi eski Türk ritüelleri devam etmektedir. Yine de Hıdırellez'i tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır.

İlk Çağ'dan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibarıyla Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan önce Mezopotamya'da Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.

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