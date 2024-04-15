ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK | Başvuru şartları, tarihleri, nasıl başvurulur? - 325 Euro destek BAŞVURU EKRANI

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK | Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şimdilik üç kentte geçerli olacak Avrupa Birliği destekli proje kapsamında, çalışan anne ve bakıcılara 325 Euro destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Sigortalı çalışan annelere ve bakıcılara yapılan destek ödemeleri 12 ay boyunca sürecek. Peki Çalışan annelere 325 Euro destek ödemesi başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Nasıl başvurulur? İşte merak edilenler...

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK ÖDEMESİ HANGİ İLLERDE?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği destekli projeyle 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Şimdilik 3 kentte geçerli olacak projenin kapsama alanındaki kentler İstanbul, Ankara ve İzmir olarak belirlendi.

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK ÖDEMESİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verilecek. Projeye başvuracak annelerin 0-36 aylık çocuk sahibi olması ve İstanbul, Ankara veya İzmir'de ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca çalışan annelerin sigortalı bir işte çalışıyor olması zorunluluğu da mevcut.

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Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK ÖDEMESİ NASIL BAŞVURULUR? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Projeden yararlanma şartları ve başvuru tarihleri ve linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye dair yaptığı açıklamada, kayıtlı istihdama büyük önem verdiklerini ve kayıt dışı istihdamla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Kadınların istihdamda kalmaları ve istihdama katılmaları için hayata geçirilen İş-Pozitif Projesi'nin yanı sıra destek ve teşvikleri içeren başka projeler de yürüttüklerini vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız."

325 EURO KAÇ TL?

Döviz kurunda Euro 32,50 TL'den hesaplandığında;

325 Euro = 11 bin 212 TL