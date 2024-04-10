Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2024? | Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2024? | Ramazan Bayramı, tüm Müslümanlara neşesi ve huzuruyla geldi. Ramazan ayının sona ermesiyle eda edilen Ramazan Bayramı dinde büyük öneme sahipken yardımlaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörünün had safhada olduğu bu mübarek günlerde insanlar, sevdiklerinin yanında olmak için yollara düşüyor. Peki bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir köprü ve otoyollar bedava mı? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 6 Nisan Cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.