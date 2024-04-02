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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 NİSAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 2 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 11:20
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