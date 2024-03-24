YDS'de yanlış doğruyu götürür mü? | YDS kaç net kaç puan? | ÖSYM YDS/1 PUAN HESAPLAMA 2024

YDS PUAN HESAPLAMA 2024 | Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı olan YDS, her yıl ÖSYM tarafından 3 kez düzenlenmektedir. Bu yıl ilki 24 Mart Pazar günü yapılan sınava katılan adaylar, zorlu mücadelenin ardından puan hesaplamaları için kolları sıvadı. Yanlışların doğrulara etki etmediği ve 80 sorunun yer aldığı sınavda puanını araştırmak isteyenlerin sorguladığı 'YDS puan hesaplama 2024, YDS/1 kaç net kaç puan? YDS'de yanlış doğruyu götürür mü?' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

YDS/1 KAÇ NET KAÇ PUAN?

👉10 Doğru: 12,5 puan (Baraj altı)

👉20 Doğru: 25 puan (Baraj altı)

👉30 Doğru: 37,5 puan (Baraj altı)

👉39 Doğru: 48,75 puan (Baraj altı)

📍 40 Doğru: 50 puan (E)

📍 41 Doğru: 51,25 puan (E)

📍 42 Doğru: 52,50 puan (E)

📍 43 Doğru: 53,75 puan (E)

📍 44 Doğru: 55 (E)

📍 45 Doğru: 56,25 puan (E)

📍 46 Doğru: 57,50 puan (E)

📍 47 Doğru: 58,75 puan (E)

ÖSYM YDS/1 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

👉48 Doğru: 60 puan (D)

👉49 Doğru: 61,75 puan (D)

👉50 Doğru: 62,50 puan (D)

👉51 Doğru: 63,75 puan (D)

👉52 Doğru: 65 puan (D)

👉53 Doğru: 66,25 puan (D)

👉54 Doğru: 67,50 puan (D)

👉55 Doğru: 68,75 puan (D)

📍 56 Doğru: 70 puan (C)

📍 57 Doğru: 71,25 puan (C)

📍 58 Doğru: 72,50 puan (C)

📍 59 Doğru: 73,75 puan (C)

📍 60 Doğru: 75 puan (C)

📍 61 Doğru: 76,25 puan (C)

📍 62 Doğru: 77,5 puan (C)

📍 63 Doğru: 78,75 puan (C)

👉64 Doğru: 80 puan (B)

👉65 Doğru: 81,25 puan (B)

👉66 Doğru: 82,50 puan (B)

👉67 Doğru: 83,75 puan (B)

👉68 Doğru: 85 puan (B)

👉69 Doğru: 86,25 puan (B)

👉70 Doğru: 87,50 puan (B)

👉71 Doğru: 88,75 puan (B)

📍 72 Doğru: 90 puan (A)

ÖSYM YDS/1 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM YDS PUANI HARF KARŞILIKLARI

90 - 100 arası: (A) seviyesi,

80 - 89 arası: (B) seviyesi,

70 - 79 arası: (C) seviyesi,

60 - 69 arası: (D) seviyesi,

50 - 59 arası: (E) seviyesi olarak kabul edilir.

YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.