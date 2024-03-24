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YDS'de yanlış doğruyu götürür mü? | YDS kaç net kaç puan? | ÖSYM YDS/1 PUAN HESAPLAMA 2024

ÖSYM'nin düzenlediği YDS'nin bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 24 Mart'taki Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusça sınavına katılan adaylar, sınavın ardından puan hesaplamaları için araştırmalara başladı. Harfli not sistemiyle verilen puanlarını doğru, yanlış ve net sayısına göre hesaplamak isteyenler, arama motorlarında 'YDS puan hesaplama 2024, YDS/1 kaç net kaç puan? YDS'de yanlış doğruyu götürür mü?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 09:30
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YDS'de yanlış doğruyu götürür mü? | YDS kaç net kaç puan? | ÖSYM YDS/1 PUAN HESAPLAMA 2024

YDS PUAN HESAPLAMA 2024 | Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı olan YDS, her yıl ÖSYM tarafından 3 kez düzenlenmektedir. Bu yıl ilki 24 Mart Pazar günü yapılan sınava katılan adaylar, zorlu mücadelenin ardından puan hesaplamaları için kolları sıvadı. Yanlışların doğrulara etki etmediği ve 80 sorunun yer aldığı sınavda puanını araştırmak isteyenlerin sorguladığı 'YDS puan hesaplama 2024, YDS/1 kaç net kaç puan? YDS'de yanlış doğruyu götürür mü?' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

YDS/1 KAÇ NET KAÇ PUAN?

👉10 Doğru: 12,5 puan (Baraj altı)

👉20 Doğru: 25 puan (Baraj altı)

👉30 Doğru: 37,5 puan (Baraj altı)

👉39 Doğru: 48,75 puan (Baraj altı)

📍 40 Doğru: 50 puan (E)

📍 41 Doğru: 51,25 puan (E)

📍 42 Doğru: 52,50 puan (E)

📍 43 Doğru: 53,75 puan (E)

📍 44 Doğru: 55 (E)

📍 45 Doğru: 56,25 puan (E)

📍 46 Doğru: 57,50 puan (E)

📍 47 Doğru: 58,75 puan (E)

ÖSYM YDS/1 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

👉48 Doğru: 60 puan (D)

👉49 Doğru: 61,75 puan (D)

👉50 Doğru: 62,50 puan (D)

👉51 Doğru: 63,75 puan (D)

👉52 Doğru: 65 puan (D)

👉53 Doğru: 66,25 puan (D)

👉54 Doğru: 67,50 puan (D)

👉55 Doğru: 68,75 puan (D)

📍 56 Doğru: 70 puan (C)

📍 57 Doğru: 71,25 puan (C)

📍 58 Doğru: 72,50 puan (C)

📍 59 Doğru: 73,75 puan (C)

📍 60 Doğru: 75 puan (C)

📍 61 Doğru: 76,25 puan (C)

📍 62 Doğru: 77,5 puan (C)

📍 63 Doğru: 78,75 puan (C)

👉64 Doğru: 80 puan (B)

👉65 Doğru: 81,25 puan (B)

👉66 Doğru: 82,50 puan (B)

👉67 Doğru: 83,75 puan (B)

👉68 Doğru: 85 puan (B)

👉69 Doğru: 86,25 puan (B)

👉70 Doğru: 87,50 puan (B)

👉71 Doğru: 88,75 puan (B)

📍 72 Doğru: 90 puan (A)

ÖSYM YDS/1 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM YDS PUANI HARF KARŞILIKLARI

90 - 100 arası: (A) seviyesi,

80 - 89 arası: (B) seviyesi,

70 - 79 arası: (C) seviyesi,

60 - 69 arası: (D) seviyesi,

50 - 59 arası: (E) seviyesi olarak kabul edilir.

YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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