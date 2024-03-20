KARA KIŞ GERİ GELDİ | Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına...

KARA KIŞ GERİ GELDİ | 20 Mart Çarşamba günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, genellikle yağmurlu ve yer yer karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 20 Mart hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR, ÇIĞ TEHLİKESİ...

Yağışların,Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari, Bitlis,Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU 20 MART

İstanbul'da bugün ani sıcaklık düşüşün ardından kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Megakentte sıcaklığın en yüksek 9 derece olarak ölçülmesi beklenirken öğleye kadar sürecek yağışların ardından güneş yüzünü gösterecek. Rüzgar hızının ise saatte 50 km'nin üstüne çıkmaması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

20 Mart Çarşamba: Yağmurlu 9°C

21 Mart Perşembe: Yağmurlu 10°C

22 Mart Cuma: Yağmurlu 10°C

23 Mart Cumartesi: Parçalı Bulutlu 12°C

24 Mart Pazar: Parçalı Bulutlu 11°C

20 MART İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, güney kesmlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bu akşam saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçek, Yağışların kuzey kesimlerinde bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların diyarbakır ve Batman'ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak'ın batısında yerel kuvvetliyağmur ve sağanak, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, yağışların kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, yağışların batısında yerel kuvvetli yağmur doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı