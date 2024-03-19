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BOLU KEBABI TARİFİ | Bolu kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Lezzetli ve doyurucu bir yemek olan Bolu kebabı, Ramazan ayının da gelişiyle birlikte en popüler yemekler arasında yerini aldı. Genellikle dana eti, biber, domates, soğan ve baharatlarla hazırlanan bu lezzeti evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'Bolu kebabı nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Bolu kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 13:52 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 14:10
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BOLU KEBABI TARİFİ | Bolu kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

BOLU KEBABI TARİFİ | Yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel bir tarife dayandığı düşünülen Bolu kebabı, yöresel lezzetlerden en sevilenler arasında yer alıyor. Peki Bolu kebabı nasıl yapılır? İşte Bolu kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

BOLU KEBABI NASIL YAPILIR?

Bolu Kebabı Malzemeleri:

  • 4 Adet palıcan
  • 400 gr kuşbaşı doğranmış et
  • 2 Adet soğan
  • 250 gr mantar
  • 2 Adet domates
  • Yarım çorba kaşığı salça
  • 1 Su bardağı et suyu veya su
  • Sıvıyağ Tuz
  • Karabiber

Bolu Kebabı Yapılışı:

  • Patlıcanların ortasını uzunlamasına kesin ve tuz serpin. Yarım saat sonra yıkayıp, kurulayın ve arkalı önlü kızartın. Kestiğiniz patlıcanların ortasını açın.
  • İç kısmını bıçakla hafifçe keserek çıkarın ve küçük doğrayıp bekletin. Diğer yandan, etleri bir tencereye alın. Etler suyunu çekine dek kavurun.
  • Suyunu çekince içine yarım su bardağı sıvıyağı ve doğranmış soğanı ekleyin. 3-4 dakika daha kavurup rendelenmiş domatesleri ve doğranmış patlıcan içlerini ekleyin.
  • 2 dakika daha kavurup, etlerin üzerini iki parmak aşacak kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayarak etler yumuşayana dek pişirin.
  • Mantarları boyuna dilimleyip limonlu suda haşlayın. Ateşten alıp, delikli kepçe ile çıkararak etlere ilave edin. Hazırladığınız etli karışımı ortasını oyduğunuz patlıcanların içine doldurun.
  • Et suyuna salçayı ekleyip ezerek tepsiye boşaltın. Patlıcanları yayvan bir tencerede pişirin. Domates ve dolmalık biber dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

Bolu Kebabı Püf Noktaları:

  • Etinizi baharatlarla birlikte birkaç saat marine etmek, lezzetini artırır. Bu nedenle, eti hazırladıktan sonra mümkünse buzdolabında birkaç saat bekletin.

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