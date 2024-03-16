MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? Gözler Mart ayı faiz kararında! İşte beklenti ve tahminler

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayı için açıklayacağı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Para Politikaları Kurulu'nca verilen faiz kararı, başta dolar ve altın fiyatları olmak üzere iç piyasada önemli role sahip. TCMB, Şubat şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu. Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Merkez Bankası Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre, Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI

Ocak ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 22 Şubat 2024 Perşembe günü yapıldı. Toplantının ardından faiz sabit bırakılarak yüzde 45'te tutuldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.