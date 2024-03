Cuma Hutbesi DİYANET 15 MART 2024 | 🤲 Bu hafta cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

CUMA HUTBES襤 D襤YANET 15 MART 仆 Diyanet 襤leri Bakanl覺覺'nca konusu belirlenerek cumaya gelen M羹minlere cami minberinden okunan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. 15 Mart 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu resmi internet sitesinde yay覺mlayan Diyanet'in rehberliinde merak edilenleri haberimizde derledik. 襤te detaylar...

15 MART CUMA HUTBES襤 KONUSU

15 Mart 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu 'Oru癟, Bedenimize S覺hhat, G繹nl羹m羹ze Sekinet Verir' olarak belirlendi.

Oru癟, Bedenimize S覺hhat, G繹nl羹m羹ze Sekinet Verir

Muhterem M羹sl羹manlar!

Okuduum ayet-i kerimede Y羹ce Rabbimiz 繹yle buyuruyor: "Ey iman edenler! Oru癟, sizden 繹ncekilere farz k覺l覺nd覺覺 gibi size de farz k覺l覺nd覺. Umulur ki Allah'a kar覺 gelmekten sak覺n覺rs覺n覺z."

Okuduum hadis-i erifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) 繹yle buyuruyor: "Kim g繹n羹lden inanarak ve kar覺l覺覺n覺 sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa ge癟mi g羹nahlar覺 ba覺lan覺r."

Aziz M羹minler!

Oru癟, 襤slam'覺n be esas覺ndan biridir. Oru癟, imsak vaktinden iftar vaktine kadar Allah r覺zas覺 i癟in yeme-i癟meden, ehevi arzulardan ve her t羹rl羹 k繹t羹l羹kten uzak durmakt覺r. Ak覺ll覺, bulu 癟a覺na ermi, hastal覺k ve yolculuk gibi dinen ge癟erli bir mazereti olmayan her M羹sl羹man覺n Ramazan orucu tutmas覺 farzd覺r.

K覺ymetli M羹sl羹manlar!

Oru癟, sadece midemizi a癟 ve susuz b覺rakmak deildir. Oru癟, akl覺m覺za, ruhumuza ve b羹t羹n organlar覺m覺za tutturulduu zaman, ger癟ek anlam覺na kavuur. 襤te o zaman oru癟, bedenimize s覺hhat, g繹nl羹m羹ze sekinet verir.

Akl覺n orucu, Rabbimizin kudretini ve rahmetini tefekk羹r etmektir. 襤nsan覺 deersizletiren her t羹rl羹 k繹t羹 d羹羹nceden uzak durmakt覺r. D羹nyev簾 kayg覺lar覺n, h覺rs ve ihtiraslar覺n esiri olmamakt覺r. Kalbin orucu, Allah ve Res羶l羹'n羹n sevgisinin 繹n羹ne hi癟bir sevgiyi ge癟irmemektir. Kalbi karartan kin, nefret ve haset gibi t羹m k繹t羹 duygulardan ar覺nmakt覺r.

Deerli M羹minler!

Dilin orucu, yalandan, g覺ybetten, iftiradan, k繹t羹 ve k覺r覺c覺 s繹zlerden uzak durmakt覺r. Hi癟 kimsenin ahsiyetine, onur ve haysiyetine dil uzatmamakt覺r. Kula覺n orucu, k繹t羹 ve 癟irkin s繹zleri dinlememektir. Duyduu her eyi arat覺rmadan doru kabul etmemektir. Allah Res羶l羹 (s.a.s), bu hususlarda bizleri 繹yle uyarmaktad覺r: "Yalan覺 ve iine yalan kar覺t覺rmay覺 terk etmedii s羹rece oru癟lu kimsenin yemesini ve i癟mesini terk etmesine Allah'覺n ihtiyac覺 yoktur."

Aziz M羹sl羹manlar!

Elin orucu, harama el uzatmamakt覺r. Helal olmayan ve hak edilmeyen hi癟bir eyi almamakt覺r. l癟羹de ve tart覺da hile yapmamakt覺r. Elimizi iddetin deil, efkatin, yard覺mlama ve paylaman覺n arac覺 k覺lmakt覺r. Aya覺n orucu, Allah ve Res羶l羹'n羹n g繹sterdii istikamet 羹zere y羹r羹mektir. Ad覺mlar覺m覺z覺 her daim hay覺r ve iyilik yolunda atmakt覺r.

Muhterem M羹sl羹manlar!

Oru癟, iftar ve sahur sofralar覺m覺z覺 ihtiya癟 sahiplerine, kimsesizlere, yetim ve 繹ks羹zlere a癟makt覺r. D羹nyan覺n pek 癟ok yerinde a癟l覺k ve susuzlua mahk羶m edilen insanlar覺 unutmamakt覺r. Gazze ve Dou T羹rkistan bata olmak 羹zere zul羹m alt覺nda inleyen kardelerimizin ac覺s覺n覺 y羹reimizde hissetmektir. Elimizle, dilimizle ve b羹t羹n imk璽nlar覺m覺zla mazlumlara destek olmaya devam etmektir. Tek bir kuruumuzla dahi olsa zalimlere ve destek癟ilerine katk覺da bulunmamakt覺r.

Deerli M羹minler!

n羹m羹zdeki Pazartesi g羹n羹 anakkale Zaferi'nin 109. y覺l d繹n羹m羹n羹 idrak edeceiz. anakkale; anl覺 ecdad覺m覺z覺n yedi d羹vele kar覺 istiklal ve istikbal m羹cadelesi verdii yerdir. Kahraman milletimiz, b羹t羹n zorluklara ramen anakkale'de hay璽s覺zca ak覺nlara "dur!" demitir. Bug羹n bize d羹en, anakkale ruhunu iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmakt覺r. ehitlerimizin canlar覺 pahas覺na bize emanet b覺rakt覺klar覺 y羹ce deerleri yaamak ve yaatmakt覺r.

Bu vesileyle ge癟miten g羹n羹m羹ze vatan ve mukaddesat uruna canlar覺n覺 feda eden aziz ehitlerimizi ve bu uurda m羹cadele veren kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle y璽d ediyorum. Y羹ce Rabbimiz, hak, hakikat ve istikametin temsilcisi olan devletimizi payidar; gariplerin, masum ve mazlumlar覺n umudu olan milletimizi bahtiyar eylesin.