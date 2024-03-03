SON DAKİKA Kira zammı yüzde 25 sınırı kalktı mı, kalkacak mı? | Kiraya yüzde 25 zam ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

KİRA ZAMMI YÜZDE 25 SINIRI KALKTI MI? 11 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konan kira zammına sınır düzenlemesi hakkında son gelişmeler takip ediliyor. Temmuz 2022'den Temmuz 2024'e kadar olan 1 yıllık süre boyunca ev sahiplerinin 1-5 yıldır evlerinde bulunan kiracılara yüzde 25'in üzerinde zam yapması yasaklandı. 2024 Temmuzda sona ereceği bildirilen uygulama hakkında arama motorlarında 'Kira zammı yüzde 25 sınırı kalktı mı, kalkacak mı? Kira zammı yüzde 25 sınırı Temmuzda bitecek mi?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

KİRAYA YÜZDE 25 ZAM NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Tunç, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM'de yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu" dedi.

Arabuluculuk sistemi ile ev sahibi- kiracı anlaşmazlıklarında son durumu aktaran Bakan Tunç, "Bu tartışmaları sona erdiren bir uygulama başlattık. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak. 1 Eylül'den itibaren şu ana kadar 21 Şubat itibarıyla 129 bin 259. Arabulucuya başvurular olmasaydı bunların hepsi davaya intikal edecekti. Bu 129 bin 259'dan 69 bin 239'u anlaşmayla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda sosyal medyada çıkan "Yüzde 25 kira zammı sınırlaması uzatılacak!" iddialarına ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den yalanlama geldi. Merkez'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sınırlamanın Temmuz 2024'te sona ereceği bir kez daha vurgulandı.

5 YILDAN SONRA KİRA ARTIŞI NEYE GÖRE YAPILIR?

Kiracının 5 yılı dolduysa kira bedelinin yeniden düzenlenmesi için kira tespit davası açılabilir. Bu durumda mevcut piyasa şartlarına göre rayiç bedel üzerinden mahkeme yoluyla yeni kira belirlenir.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Mevcut Kira: 5.000 TL %25 Zam Miktarı: 1.250 TL Zamlı Kira: 6.250 TL

Mevcut Kira: 5.500 TL %25 Zam Miktarı: 1.375 TL Zamlı Kira: 6.875 TL

Mevcut Kira: 6.000 TL %25 Zam Miktarı: 1500 TL Zamlı Kira: 7.500 TL

Mevcut Kira: 6.500 TL %25 Zam Miktarı: 1.625 TL Zamlı Kira: 8.125 TL

Mevcut Kira: 7.000 TL %25 Zam Miktarı: 1.750 TL Zamlı Kira: 8.750TL

Mevcut Kira: 7.500 TL %25 Zam Miktarı: 1.875 TL Zamlı Kira: 9.375 TL

Mevcut Kira: 8.000 TL %25 Zam Miktarı: 2.000 TL Zamlı Kira: 10.00. TL

Mevcut Kira: 8.500 TL %25 Zam Miktarı: 2.125 TL Zamlı Kira: 10.625 TL

Mevcut Kira: 9.000 TL %25 Zam Miktarı: 2.250 TL Zamlı Kira: 11.250 TL

Mevcut Kira: 9.500 TL %25 Zam Miktarı: 2.375 TL Zamlı Kira: 11.875 TL