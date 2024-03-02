Meteoroloji'den FIRTINALI YAĞIŞ uyarısı | Hafta sonu planları iptal (2 Mart hava durumu)

Meteoroloji'den FIRTINALI YAĞIŞ uyarısı | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Mart Cumartesi tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve yağışın yanı sıra Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. İşte 2 Mart Cumartesi illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

FIRTINAYA DİKKAT

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2 MART İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışla birlikte, bir süredir yüksek olarak devam eden sıcaklık düşüşe geçecek. Öğleden sonra yağmur etkisini azaltırken rüzgar ise saatte, ortalama 20 km hızla esecek. Nem oranının yüde 90'ın üzerinde seyredeceği megakentte, gün içinde hissedilen sıcaklığın en yüksek 14 derece ile öğleden sonra olması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

2 Mart Cumartesi: Sağanak Yağışlı 14 3 Mart Pazar: Sağanak Yağışlı 13 4 Mart Pazartesi: Çok Bulutlu 15 5 Mart Salı: Sağanak Yağışlı 17 6 Mart Çarşamba: Sağanak Yağışlı 12

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

⛈EDİRNE °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

⛈İSTANBUL °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

⛈KIRKLARELİ °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

⛈KOCAELİ °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

⚡A.KARAHİSAR °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

⚡DENİZLİ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

⚡İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

⚡MUĞLA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

🌪ADANA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

🌪ANTALYA °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌪HATAY °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌪MERSİN °C, 22°C: Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

☔ANKARA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

☔ESKİŞEHİR °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

☔KONYA °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

☔SİVAS °C, 13°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

🌨BOLU °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

🌨DÜZCE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

🌨SİNOP °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

🌨ZONGULDAK °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

🌨AMASYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

🌨SAMSUN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

🌨TOKAT °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

🌨TRABZON °C, 16°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

🌬ERZURUM °C, 9°C: Az bulutlu

🌬KARS °C, 9°C: Az bulutlu

🌬MALATYA °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

🌬VAN °C, 6°C: Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

🌥DİYARBAKIR °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

🌥GAZİANTEP °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

🌥SİİRT °C, 14°C: Parçalı bulutlu

🌥ŞANLIURFA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı