Haberler Haberler ALES BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM AİS Ales-1 nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır?

ALES BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM AİS Ales-1 nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır?

ÖSYM tarafından lisans üstü eğitim almak isteyenlerin tabi tutulduğu 2024 ALES-1 sınavı için başvurular başladı. Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuru yaptığı sınavla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ales-1 nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır? soruları, en çok sorgulanan konular arasında yerini alırken ALES-1 başvuru ekranı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 12:29
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ALES BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM AİS Ales-1 nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır?

ALES-1, ÖSYM tarafından 2024 yılında düzenlenen ilk ALES sınavıdır. Lisans üstü öğrenim görmek isteyen adayların başvurduğu ALES için ÖSYM, başvuru ekranını adayların erişimine açtı. Sınav ücretinin yatırılmasının ardından başvurularını internet ortamında veya sınav başvuru merkezlerinde yapabilecek olan adayların arama motorlarında araştırdığı 'Ales-1 nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

2024/ALES-1 NASIL BAŞVURULUR?

ÖSYM tarafından yayımlanan ALES başvuru kılavuzuna göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ALES-1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuruları 1 Mart - 11 Mart tarihleri arasında alınacak olan ALES 1, 21 Nisan'da yapılacak. ALES 1 sınavı ücreti 490 TL olarak belirlendi.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ALES-1 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATILIR?

ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar

ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM 2024/ALES-1 BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

1 Mart Cuma günü başlayan sınav başvuruları, 11 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecektir.

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