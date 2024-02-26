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Yemin keffâreti nasıl yerine getirilir? DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesine vatandaşlar tarafından sıkça sorulan sorulardan biri de yemin meselesidir. Bir kişi, sözünü kuvvetlendirmek için Allah'ın ismini veya sıfatlarını kullanarak yemin eder. Ancak yemin meselesi ile ilgili bilinmeyen hükümler vardır. Peki, yemin keffâreti nasıl yerine getirilir? Diyanet'in yanıtını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 02:30 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 02:30
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Yemin keffâreti nasıl yerine getirilir? DİYANET

Yemin, bir kimsenin Allah'ın ismini veya bir sıfatını zikrederek sözünü kuvvetlendirmesi demektir. Mesela "Vallahi (Allah'a yemin ederim ki) şu işi yapmam", "Billahi (Allah'a yemin ederim ki) şu yere gitmeyeceğim" şeklindeki beyanlar yemin sayılır. Vatandaşlar yemin etmek ile ilgili bilinen bilgileri Diyanet'ten teyit etmek istiyor. Yemin keffâreti nasıl yerine getirilir? sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili detaylar haberimizde...

YEMİN KEFFARETİ NASIL YERİNE GETİRİLİR?

Her ne şekilde olursa olsun geçerli (mün'akide) olan yemini bozan kimselerin yemin keffâreti ödemeleri gerekir. Yemin keffâreti sırasıyla; on fakire birer fitre (fıtır sadakası) miktarı veya bir fakire on ayrı günde her gün birer fitre miktarı para vermek veya on yoksulu sabah akşam doyurmak ya da giydirmektir. Buna gücü yetmeyenlerin ise ara vermeden üç gün oruç tutmaları gerekir. Bu keffâret ve sıralama Kur'ân-ı Kerîm'de belirtilmiştir (el-Mâide, 5/89).

NOT: SORULARIN CEVAPLARI DİYANET'İN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

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