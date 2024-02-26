Haberler Haberler TARIM KREDİ'DE ŞUBAT SONU İNDİRİMİ | 26 Şubat Tarım Kredi Market kataloğu

TARIM KREDİ'DE ŞUBAT SONU İNDİRİMİ | 26 Şubat Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, hafta sonuna özel indirim kataloğunu yayımladı. Deterjanlardan içeceklere, kahvaltılıklardan et ürünlerine onlarca malzemede çılgın indirimler hazırlayan Tarım Kredi'de uygun fiyata kaliteli ürünler raflardaki yerini aldı. İşte Tarım Kredi 26 Şubat Pazartesi kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Evde Ramazan pidesi yapımı
RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2024? | Son dakika İstanbul, Ankara ramazan pidesi fiyatı belli oldu
YKS BAŞVURU SAAT KAÇA KADAR 2024? | YKS başvuruları saat kaçta bitecek? Hangi bankalara yatırılır?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 ŞUBAT | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Şubat rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray harekete geçti! 3 hakem için flaş hamle G.Saray harekete geçti! 3 hakem için flaş hamle 10:44
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Ankaragücü - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 10:40
Luton Town - Manchester City maçı ne zaman? Luton Town - Manchester City maçı ne zaman? 10:19
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! 10:16
Lyon - Strasbourg maçı ne zaman? Lyon - Strasbourg maçı ne zaman? 10:14
Real Seciedad - Mallorca maçı ne zaman? Real Seciedad - Mallorca maçı ne zaman? 10:07
Daha Eski
İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte yeni ikili İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte yeni ikili 10:03
Krunic'in kumaşı tutmadı! Rota Arjantinli yıldıza çevrildi Krunic'in kumaşı tutmadı! Rota Arjantinli yıldıza çevrildi 10:02
Başkan Erdoğan 12 Dev Adam'ı izledi! Başkan Erdoğan 12 Dev Adam'ı izledi! 10:01
İrfan Can hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı İrfan Can hangi maçları kaçıracak? İşte yanıtı 09:48
İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti İsmail Kartal'a tepki! Yönetim harekete geçti 09:40
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? 09:34