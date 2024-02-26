TARIM KREDİ'DE ŞUBAT SONU İNDİRİMİ | 26 Şubat Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, hafta sonuna özel indirim kataloğunu yayımladı. Deterjanlardan içeceklere, kahvaltılıklardan et ürünlerine onlarca malzemede çılgın indirimler hazırlayan Tarım Kredi'de uygun fiyata kaliteli ürünler raflardaki yerini aldı. İşte Tarım Kredi 26 Şubat Pazartesi kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:00Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:10
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