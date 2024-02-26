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KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? | 2024 Dünya Kadınlar Günü hangi gün, ayın kaçı?

Her yıl tüm dünyada aynı tarihte kutlanan Kadınlar Günü, dünya çapında kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarına dikkat çekmek için ortaya çıktı. Kadın haklarına ve eşitliğe yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan Dünya Kadınlar Günü'nün bu yıl ne zaman kutlanacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Kadınlar Günü ne zaman? 2024 Dünya Kadınlar Günü hangi gün, ayın kaçı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 15:50
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KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? | 2024 Dünya Kadınlar Günü hangi gün, ayın kaçı?

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? | Dünya Kadınlar Günü, adınların ekonomik, siyasi ve sosyal alanlardaki başarılarını kutlamak ve kadın haklarına dikkat çekmek için tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanır. Kadınların haklarını savunmak ve ilerlemek için bir fırsat olarak da görülen Dünya Kadınlar Günü hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Kadınlar Günü ne zaman? 2024 Dünya Kadınlar Günü hangi gün, ayın kaçı?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2024 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HANGİ GÜN, AYIN KAÇI?

Dünya Kadınlar Günü, her yıl dünya genelinde, 8 Mart tarihinde kutlanır. Bu yıl da Kadınlar Günü, 8 Mart Cuma gününe denk geliyor.

KADINLAR GÜNÜ NEDEN 8 MART'TA KUTLANIR?

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

"Dünya Kadınlar Günü" olarak 8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık eden olay konusunda muhtelif tartışmalı iddialar mevcuttur. Bunlardan biri, Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat Devrimi'nin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması, bir diğeri 8 Mart 1908'de ABD'nin New York kentinde çoğu sosyaIist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting, başka biri ise 8 Mart 1857'de yine ABD'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesidir.

Birleşmiş Milletler'in resmî web sitesinin konuyla ilgili sayfasında 8 Mart gününün seçilmesine kaynaklık eden olay olarak Rusya'da Çarlığa son veren 1917 Şubat Devrimi'nin Gregoryen takvime göre 8 Mart günü kadınların protesto eylemleri ve grevleri ile başlamış olduğuna işaret edilmektedir.

8 Mart Kadınlar Günü Türkiye'de ilk defa; 1921 yılında kutlanmaya başlandı. 8 Mart Kadınlar Günü; 1921 yılında komünist iki kız kardeş, Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile Türkiye'de ilk defa kutlandı.

KADINLAR GÜNÜ KUTLAMAK CAİZ Mİ, GÜNAH MI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dini kitapların hiçbirisinde yer almamaktadır. Bunun nedeni, Kadınlar Günü'nün insanlar tarafından 1921 yılından itibaren kutlanmaya başlanmış olmasıdır. Ancak bu, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamanın dinen yasak ya da haram olduğu anlamına gelmemektedir. Merak edilen soruya ilişkin geçtiğimiz yıllarda bir metin yayınlayarak açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, kadınların erkekler karşısında eşit olması gerektiğini, Hz. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere diğer tüm peygamberlerin kadınlara yönelik sevgi ve tutumunu ele alıp örneklendirerek açıklamıştır. Cahiliye döneminde kız çocuklarına yapılan zulmün karşısında duran Hz. Muhammed'in bu görüşleri referans alındığında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamanın caiz olduğu söylenebilir.

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