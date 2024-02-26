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Başkan Erdoğan devleri destekledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı karşılaşmayı televizyondan izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti. Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, son saniyeleri nefesleri kesen maçta 12 Dev Adam'a ekran başından destek verdi.
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