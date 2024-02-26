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Ağız alışkanlığı ile yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir? DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların dini sorularını resmi internet sitesi üzerinden sıkça sorulan sorular başlığı altında yanıtlıyor. Günlük hayatta konuşurken pek çok kez Allah üzerine veya dini vecibeler üzerine yemin edilebilir. Ancak yeminin dini hükmünün ne olduğu konusunda farklı görüşler mevcuttur. Peki, ağız alışkanlığı ile yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir? İşte Diyanet yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 02:10 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 02:30
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Ağız alışkanlığı ile yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir? DİYANET

Yemin etmek konusunda Diyanet'in dini hükümler ile ilgili görüşleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelen sıkça sorulan sorular arasında yer alan yemin konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ağız alışkanlığı ile yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir? Yanıtı sizler için derledik.

AĞIZ ALIŞKANLIĞI İLE EDİLEN YEMİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Gereksiz yere yemin etmek ve çok yemin etmeyi alışkanlık hâline getirmek doğru değildir. Kur'ân-ı Kerîm'de, çok yemin etmenin Yüce Allah'ın hoşuna gitmeyen işlerden biri olduğuna işaret edilerek, "Yemin edip duran kimseye boyun eğme!" (el-Kalem, 68/10) buyrulmuştur.

Dil alışkanlığıyla söylenen, başka bir deyişle, herhangi bir işin yapılması veya yapılmaması yönünde bir içeriğe sahip olmayan "vallahi", "billahi" şeklindeki sözler hükümsüz (lağv) yemin sayıldığı gibi yalan söyleme kastı olmaksızın, geçmiş veya şimdiki zamandaki bir husus üzerine doğru olduğunu zannederek yapılan yemin de "lağv yemini" sayılır. Kur'ân-ı Kerîm'de, "Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden (lağv yemininden) dolayı sizi sorumlu tutmaz." (el-Mâide, 5/89) buyrularak bu tür yeminden dolayı keffâret gerekmediği bildirilmiştir. Ancak ağız alışkanlığıyla ikide bir yemin edenlerin bu kötü âdeti en kısa sürede bırakmaları gerekir.

Hiçbir kasıt olmasa bile gelecekteki bir iş hakkındaki her türlü yemin, mün'akid yemin kapsamındadır ve yeminin gereği yerine getirilmediğinde keffâret gerekir. Yani bu tür yeminler kasıtsız söylense bile yemin-i lağv sayılmaz (Merğinânî, el-Hidâye, 2/317).

NOT: SORULARIN CEVAPLARI DİYANET'İN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

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