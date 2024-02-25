YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | YKS, AYT, TYT geç başvuru ekranı

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Başvuruların ise 1 Şubat Çarşamba günü başlayacağı bilinirken YKS'ye katılacak adaylar, arama motorlarında 'YKS başvuruları saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? Nasıl başvurulur?' sorgulamaları yapıyor. YKS başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 26 Şubat 2024 tarihinde başvuruları sona eren YKS için geç başvurular, 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan geç başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 artmaktadır. Başvuru veya geç başvuru yapmayan adaylar, sınava katılamaz.

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2024 YKS NE ZAMAN?

💥TYT (YKS 1. oturum): 8 Haziran

💥AYT (YKS 2. oturum): 9 Haziran

💥YDT (YKS 3. oturum): 9 Haziran