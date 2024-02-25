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YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | YKS, AYT, TYT geç başvuru ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve üniversiteye giriş sınavı için başvurular, 26 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Başvuru zamanını kaçıran üniversite adayları, geç başvuru tarihleri için araştırmalara başladı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavlarına katılacak adaylar tarafından sorgulanan 'YKS geç başvuru ne zaman 2024? YKS, AYT, TYT geç başvuru ekranı' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 13:47 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 14:10
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YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | YKS, AYT, TYT geç başvuru ekranı

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Başvuruların ise 1 Şubat Çarşamba günü başlayacağı bilinirken YKS'ye katılacak adaylar, arama motorlarında 'YKS başvuruları saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek? Nasıl başvurulur?' sorgulamaları yapıyor. YKS başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2024

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 26 Şubat 2024 tarihinde başvuruları sona eren YKS için geç başvurular, 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan geç başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 artmaktadır. Başvuru veya geç başvuru yapmayan adaylar, sınava katılamaz.

YKS, AYT, TYT GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 YKS NE ZAMAN?

💥TYT (YKS 1. oturum): 8 Haziran

💥AYT (YKS 2. oturum): 9 Haziran

💥YDT (YKS 3. oturum): 9 Haziran

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