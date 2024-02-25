Haberler Haberler Rüyada adak adayan kişi adağını yerine getirmeli midir? DİYANET

Rüyada adak adayan kişi adağını yerine getirmeli midir? DİYANET

Kişi bazen rüyasında adak adadığını görebilir. Rüyalar ve anlamlarını çoğu zaman dikkate alan müminler araştırmalara başladı. Peki, rüyada adak adayan kişi adağını yerine getirmeli midir? Diyanet sıkça sorulan sorular listesinde yer alan sorunun cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 19:10 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 19:30
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Rüyada adak adayan kişi adağını yerine getirmeli midir? DİYANET

Adak, herhangi bir dilek yerine geldiğinde karşılığında yapılacağı veya verileceği söylenen şeyi ifade eder. Müslüman bir vatandaş istediği şeyin gerçekleşmesi durumunda Allah'a adak adar. Ancak adak meselesi ile ilgili şartları ve detayları bilmek gerekir. Rüyada adak adayan kişi adağını yerine getirmeli midir? sorusunun yanıtı haberimizde...

RÜYADA ADAK ADAYAN KİŞİ ADAĞINI YERİNE GETİRMELİ MİDİR?

Peygamberlerin dışındaki insanların gördükleri rüyalar, kesin bir hüküm ifade etmediği gibi bu rüyaların bağlayıcılığı da yoktur. Bu itibarla rüyada kurban kesmeyi adayan kişinin, bu adağını yerine getirmesi gerekmez.

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