Haberler Haberler Berat Kandili İFTAR VAKTİ 2024 | Diyanet ezan ve namaz vakitleri - 24 Şubat Cumartesi

Berat Kandili İFTAR VAKTİ 2024 | Diyanet ezan ve namaz vakitleri - 24 Şubat Cumartesi

Berat Kandili bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak ediliyor. Bu mübarek günde Müslümanlar ibadet ederken bazıları ise oruç tutuyor. Oruç tutan müminler Berat Kandili iftar vakti araştırmasına başladı. Diyanet ezan ve namaz vakitleri ile Berat Kandili iftar vakitleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Berat Kandili İFTAR VAKTİ 2024 | Diyanet ezan ve namaz vakitleri - 24 Şubat Cumartesi

Müslümanlar için kutsal günlerden biri olan ve Şaban ayının 15'inci gününde idrak edilen Berat Kandili, 'temize çıkmak' anlamına geldiğinden çeşitli ibadet ve dualarla geçirilir. Bu mübarek günde oruç tutan vatandaşlar ise Berat Kandili iftar vakitleri sorgusu yapıyor. 24 Şubat Cumartesi tarihli Diyanet ezan ve namaz vakitleri haberimizde...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 24 Şubat 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.16

Güneşin doğuşu:👉 07.40

Öğle vakti:👉 13.22

İkindi vakti:👉 16.24

Akşam vakti:👉 18.55

Yatsı vakti:👉 20.14

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

🌹Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan, gece daha az uyumalı.

🌹Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli.

🌹Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

🌹Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.

🌹Kur'an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü'yü çok okumalı.

🌹En önemlisi de ilim öğrenmeli, bunun için de Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okumalı.

🌹Kazası olmasa da çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.

🌹Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli

DİĞER
“Kuzu Şerbo” Pinko paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’na yorum yağdı!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca!
Antep'te kazanan Başakşehir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Berat Kandili'nde hangi dualar okunur, ibadetler yapılır?
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU? | Sahursuz oruç tutmak günah mı DİYANET?
A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 24 Şubat aktüel ürünler kataloğu
KANDİL SİMİDİ TARİFİ | Kandil simidi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 24 Şubat Cumartesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hari Vukas: Çok iyi bir mantalitemiz vardı Hari Vukas: Çok iyi bir mantalitemiz vardı 18:50
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 18:45
Filenin aslanları deplasmanda galip! Filenin aslanları deplasmanda galip! 18:42
Trabzonspor A. Demirspor maçına hazır! Trabzonspor A. Demirspor maçına hazır! 18:37
Rodrigo Becao 4 ay sonra kadroda! Rodrigo Becao 4 ay sonra kadroda! 18:34
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! 18:25
Daha Eski
Çorum FK'dan kritik galibiyet! Çorum FK'dan kritik galibiyet! 18:14
F.Bahçe - Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu! F.Bahçe - Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu! 17:21
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? 16:54
Panathinaikos - Kifisia maçı ne zaman? Panathinaikos - Kifisia maçı ne zaman? 16:49
Augsburg - Freiburg maçı ne zaman? Augsburg - Freiburg maçı ne zaman? 16:42
F.Bahçe'ye iki şok birden! Sakatlandılar F.Bahçe'ye iki şok birden! Sakatlandılar 16:41