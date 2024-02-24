Berat Kandili İFTAR VAKTİ 2024 | Diyanet ezan ve namaz vakitleri - 24 Şubat Cumartesi

Müslümanlar için kutsal günlerden biri olan ve Şaban ayının 15'inci gününde idrak edilen Berat Kandili, 'temize çıkmak' anlamına geldiğinden çeşitli ibadet ve dualarla geçirilir. Bu mübarek günde oruç tutan vatandaşlar ise Berat Kandili iftar vakitleri sorgusu yapıyor. 24 Şubat Cumartesi tarihli Diyanet ezan ve namaz vakitleri haberimizde...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 24 Şubat 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.16

Güneşin doğuşu:👉 07.40

Öğle vakti:👉 13.22

İkindi vakti:👉 16.24

Akşam vakti:👉 18.55

Yatsı vakti:👉 20.14

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

🌹Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan, gece daha az uyumalı.

🌹Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli.

🌹Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

🌹Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.

🌹Kur'an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü'yü çok okumalı.

🌹En önemlisi de ilim öğrenmeli, bunun için de Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okumalı.

🌹Kazası olmasa da çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.

🌹Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli