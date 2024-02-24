BERAT GECESİ OKUNACAK DUALAR DİYANET 2024 | Berat Kandili'nde hangi dualar okunur, ibadetler yapılır? | Berat Kandili ayet ve hadisleri

BERAT KANDİLİ OKUNACAK DUALAR DİYANET | Şaban ayının 14. gecesini 15'ine bağlayan gece eda edilen Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart tarihine denk geliyor. Kelime anlamı 'temize çıkmak' olan Berat Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar arama motorlarında Berat Kandili'nde hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? Berat Kandili ayet, sure ve hadisleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

"Ey kalplerimizin sahibi olan Rabbimiz!

Rahmet ve mağfiretinin âlemleri kuşattığı üç aylar mevsiminin bu kutlu Berat Gecesinde senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz, sana halimizi arz ediyoruz, bizlere merhametinle muamele eyle, bizleri dergâhından boş çevirme Allah'ım! İnayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, bizleri affeyle Allah'ım!

Azabından affına, gazabından rahmetine sığınıyoruz, bizleri yalnız ve yardımsız, çaresiz ve Sensiz bırakma Allah'ım! Sen, affedicisin, affetmeyi seversin. Affeyle bizi Allah'ım!"

Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

ANLAMI

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

🙏 İstiğfar:

🙏 Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

🙏 Fatiha-i Şerife

🙏 Ayet'ül-Kürsî

🙏 Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

🙏 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

🙏 İhlas-ı Şerif

🙏 Felak Sûresi

🙏 Nâs Sûresi

🙏 "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

🙏 Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

🌹Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan, gece daha az uyumalı.

🌹Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli.

🌹Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

🌹Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.

🌹Kur'an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü'yü çok okumalı.

🌹En önemlisi de ilim öğrenmeli, bunun için de Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okumalı.

🌹Kazası olmasa da çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.

🌹Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

ANLAMI

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

BERAT KANDİLİ HADİSLERİ

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" (İbn Mace, İkâmetü's-Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.)

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."( Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990))

Hz. Âişe validemiz Peygamberimizi tanıtırken şöyle buyurmuştur:

"Bu gece (Şaban'ın onbeşinci gecesi) Peygamber (s.a.v.)'i (odanın içinde) aramaya başlamıştım ki (O'nu) başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki:

"Ey Aişe, Allah ve Rasulü'nün seni korkutmasından mı korktun?

Hz. Aişe validemiz "Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim" dedi.

Peygamberimiz buyurdu ki Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar." ( İbn Mace, İkametü's-Salat, 191, (I, 444),H.No.1389)

BERAT KANDİLİ AYET VE SURELERİ

Berat Kandilinde okunacak dualar arasında çok değerli sureler vardır. Berat Kandilinde okunacak surelerden bir kısmı şöyle sıralanmaktadır:

🌸Fatiha-i Şerife

🌸Ayet'ül-Kürsî

🌸Tevbe Sûresinin son 2 ayeti

🌸Yâsîn-i Şerif

🌸İhlas-ı Şerif

🌸Felak Sûresi

🌸Nâs Sûresi