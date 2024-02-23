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BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 | 🌹 Resimli, dualı Berat Kandili mesajları 🤲

Berat Kandili, her yıl Şaban ayının 14. gecesinde eda edilir. Temizlenmek, arınmak anlamlarına gelen Berat gecesinde, Müslümanlar Allah'ın bağışlayıcı gücüne sığınarak af diler ve dualarını ibadetlerle taçlandırır. Bu önemli gecede sevdiklerini de düşünen ve onlara Berat Kandili mesajları atmak isteyenler için en güzel resimli Berat Kandili mesajlarını derledik. Hem sosyal medyada paylaşabileceğiniz hem de sevdiklerinize gönderebileceğiniz en farklı kandil mesajları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 12:00
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BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 | 🌹 Resimli, dualı Berat Kandili mesajları 🤲

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 | Hicri takvime göre her yıl Şaban ayının 14. gecesind evuku bulan Berat Kandili, İslam alemi için en önemli günlerden birisidir. Bu mübarek akşamı çeşitli ibadetler, tövbeler ve dularla geçiren Müslümanlar, kelime anlamı itibarıyla da Berat Gecesi'nde günahların arınacağına, tövbelerin Allah katında geçerli kılınacağına inanır. İbadet ve duaların yanı sıra bu önemli günde sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler için resimli, dualı, en farklı ve en güzel Berat Kandili mesajlarını derledik.

DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI 🤲

🙏Ey Rabbimiz, Rahmetinle bağışla bizi, affet günahlarımızı. Yüreğimizi imanla doldur, gönlümüzü sevginle aydınlat. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

🙏Allah'ım, bu mübarek gecede dualarımızı kabul buyur, günahlarımızı affet. Yolumuzu doğruya, kalbimizi nuruna, gönlümüzü rahmetine eriştir. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

🙏Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eyle, bizi affet ve hidayetinle aydınlat. Kalplerimizi senin sevginle doldur, yolumuzu aydınlat. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

🙏Allah'ım, bu gece günahlardan beratımızı ver, kalplerimizi imanla doldur. Dualarımızı kabul buyur, rahmetinle kuşat bizi. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

🙏Ey Yüce Allah'ım, günahlarımızı affet, dualarımızı kabul et, hatalarımızı affeyle. Bizi sırat-ı müstakimden ayırma, rahmetinle kuşat. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

KISA, FARKLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

🌹Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınızın kabul edildiği, günahlarınızın affedildiği bir gece diliyorum.

🌹Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle, mübarek geceniz kutlu olsun.

🌹Günahlarınızdan arınacağınız, dualarınızın kabul olacağı mübarek Berat Kandili'nde sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle.

🌹Dualarınızın kabul olduğu, gönlünüzün ferahlayacağı bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle, mübarek geceniz kutlu olsun.

🌹Berat Kandiliniz mübarek olsun, geçmişinizi temizleyip geleceğe umutla bakacağınız bir gece geçirmeniz dileğiyle.

UZUN, FARKLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

🌙Berat Kandiliniz mübarek olsun! Bu gece, duaların kabul olduğu, günahların affedildiği bir fırsattır. Kandilinizi kutlar, dualarınızın kabul olmasını dilerim. Geçmişinize bir perde çekip yepyeni bir başlangıca adım atmanız dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun.

🌙Rahmetin, mağfiretin ve bereketin sonsuz olduğu bu mübarek geceyi en içten dualarla karşılıyor, geçmiş hatalarımız için af diliyor ve gelecek için güzel dileklerde bulunuyorum. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

🌙Kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek gecede, dualarımızın kabul olması ve günahlarımızın affedilmesi için Rabbimizin huzuruna yöneliyoruz. Berat Kandiliniz mübarek olsun, sağlık, huzur ve bereket dolu günler sizinle olsun.

🌙Bu mübarek gecede Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığınıyor, dualarımızı eksik etmiyoruz. Geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe umutla bakıyor, dualarımızla hayırlı bir yarın dileğiyle Berat Kandilinizi kutluyorum.

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

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