Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 22 Şubat Salı 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 22 Şubat Salı 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '22 Şubat Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 22 Şubat Perşembe Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 48 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 21:35 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 22:00
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 22 Şubat Salı 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 22 Şubat Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 22 Şubat Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Şubat Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

22 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 22 Şubat Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

25 - 23 - 13 - 5 - 46 - 45

👉 Süper Loto 22 Şubat Perşembe sonucu için TIKLA

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