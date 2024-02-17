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ENGELLİLERE MÜJDE | Bakan duyurdu: 2 bin 392 engelli ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamad, kamuya 2 bin 392 engelli memur ataması yapılacağı belirtildi. Atama için tarih veren Bakan Göktaş, böylelikle kamudaki engelli memur sayısının 68 bin 396'ya yükseleceğini ifade etti. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 14:30
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ENGELLİLERE MÜJDE | Bakan duyurdu: 2 bin 392 engelli ataması yapılacak

ENGELLİLERE MÜJDE | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli memurların atamasına yönelik açıklamalarda bulundu. Kamuya 2 bin 392 yeni engelli ataması yapılacağını bildiren Bakan Göktaş, 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak atamanın ardından kamudaki engelli memur sayısının 68 bin 396'ya çıkacağıbı belirtti. İşte detaylar...

2 BİN 392 ENGELLİ ATAMASI YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 LGS'de 500 tam puan alan liseli gençlerle buluştu. Burada konuşan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir müjde vermek isterim. 19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımız son 21 yılda 12 kat artarak 8 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasına destekleyecek bu atamaların hepimiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

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