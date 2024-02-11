Haberler Haberler ŞABAN AYI NE ZAMAN DİYANET 2024? | Şaban ayı girdi mi? - Şaban ayı ne zaman başlayacak?

ŞABAN AYI NE ZAMAN DİYANET 2024? | Şaban ayı girdi mi? - Şaban ayı ne zaman başlayacak?

On bir ayın sultanına sayılı günler kala Ramazan'a bir adım daha yaklaşıldığının belirtisi olan Şaban ayı için araştırmalar başladı. Mart ayının 11'inci gününde eda edilmeye başlanacak olan Ramazan'dan önce arama motorlarında 'Şaban ayı ne zaman 2024? Şaban ayı ne zaman başlayacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 21:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ŞABAN AYI NE ZAMAN DİYANET 2024? | Şaban ayı girdi mi? - Şaban ayı ne zaman başlayacak?

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2024? | Ramazan ayının son müjdecisi, üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, Ramazan Ayı'na bir hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Bu ayda, oruç tutmanın yanı sıra ibadetler artar ve Müslümanlar, Ramazan Ayı'na manevi bir hazırlık yaparlar. Recep ayının sonuna yaklaşılmasıyla arama motorlarında 'Şaban ayı ne zaman 2024? Şaban ayı ne zaman başlayacak?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

2024 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı, bu yıl Ocak ayının 2. haftasında eda edildi. İlk ay olan Recep ayı 12 Ocak Cuma 2024 tarihine denk geliyorken bu yıl Şaban ayı ise Üç ayların ikincisi ve Hicri yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre 11 Şubat 2024 pazar günüdür.

ŞABAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İslamiyet için Şaban ayı mübarek kabul edilmekle birlikte bu ayda pek çok hayır işi yapmak ve ek ibadetlerle manevi anlamı güçlendirmek önemlidir. İşte Şaban Ayı'nda yapılabilecek bazı ibadetler:

Oruç Tutmak

Şaban Ayı'nda nafile oruç tutmak, Ramazan Ayı'na manevi bir hazırlık olarak kabul edilir. Ancak, bu oruçlar farz oruçlar gibi değildir ve isteğe bağlıdır.

Nafile Namazları Kılmak

Ek olarak nafile gece namazları kılmak, bu ayın manevi değerini artırabilir. Gece namazları, Tahajjud veya Duha namazları gibi çeşitli isimlerle anılır.

Kur'an Okuma

Şaban Ayı, Kur'an'ın daha fazla okunması ve üzerinde düşünülmesi için bir fırsat olarak görülür. Müslümanlar, bu ayda Kur'an'ı daha fazla okuyarak manevi bir bağ kurmaya çalışabilirler.

Salih Ameller

Sadaka vermek, hayır işleri yapmak, aile ve komşularla ilişkileri güçlendirmek gibi salih amellerde bulunmak, bu ayın manevi atmosferine katkı sağlayabilir.

Tevbe ve İstiğfar

Geçmiş günahlarından tövbe etmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek, bu ayın manevi atmosferini güçlendirebilir.

DİĞER
Emre Altuğ spor sonrası pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! İşte Emre Altuğ’dan kas şov!
AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon
Toroğlu'dan Cengiz Ünder'e eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
En güzel ŞABAN AYI MESAJLARI RESİMLİ 2024
Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?
Şaban ayı ZİKİRLERİ tesbihi duaları 2024
ŞABAN AYI İLK GÜNÜ KILINACAK NAMAZ
Süper Loto sonuçları 11 Şubat Pazar 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon 20:18
Toroğlu'dan Cengiz Ünder'e eleştiri! Toroğlu'dan Cengiz Ünder'e eleştiri! 20:08
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de! Beşiktaş kafilesi Kayseri'de! 19:51
Stutgart 3 puanı 3 golle aldı! Stutgart 3 puanı 3 golle aldı! 19:50
Trabzonspor Hatayspor maçına hazır! Trabzonspor Hatayspor maçına hazır! 19:41
"Bundan sonraki her maçımız final maçı" "Bundan sonraki her maçımız final maçı" 19:36
Daha Eski
Arsenal West Ham'a gol yağdırdı! Arsenal West Ham'a gol yağdırdı! 19:06
Bolu'da kazanan çıkmadı! Bolu'da kazanan çıkmadı! 18:44
Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı CANLI Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı CANLI 18:32
İsmail Kartal'dan rotasyon sözleri! İsmail Kartal'dan rotasyon sözleri! 18:28
F.Bahçe Beko Samsun'da farklı kazandı! F.Bahçe Beko Samsun'da farklı kazandı! 18:11
F.Bahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! 18:02