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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ - SON DAKİKA | 150 bin lira kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere müjdeli haberi verdi. Bakan Göktaş, evlilik kredisi için Aile ve Gençlik fonu başvurularının başlayacağı tarihi açıkladı. Peki Faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? Detaylar ve Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 13:10 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 13:10
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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ - SON DAKİKA | 150 bin lira kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı...

150 BİN LİRA EVLİLİK KREDİSİ SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin beklediği haberi duyurdu. İlk etapta deprem bölgesinde uygulanacak olan faizsiz kredi hakkında detayları paylaşan Bakan Göktaş, krediye başvuru tarihlerini ve şartları açıkladı. Peki Faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BŞAVURU TARİHLERİ NE?

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu çalışmalarının tamamlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurularının 15 Şubat itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınacağı açıklandı.

AİLE VE GENÇLİK FONU KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Faizsiz kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni evlenecek çiftlerde öncelik deprem bölgesinde olacak. 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Kredi, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

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