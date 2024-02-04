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SON DAKİKA Yarın okul var mı? | Okul tatili uzadı mı? | 6 Şubat Pazartesi okul yarım gün mü?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin yarıyıl tatili sona eriyor. 2 hafta süren tatilin ardından okulların açılması için geri sayım devam ederken 'Yarıyıl tatili uzadı' iddiaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İddiaların ardından öğrenci, veli ve öğretmenler arama motorlarında 'Pazartesi okul var mı? Okul tatili uzatıldı mı? Yarın okul var mı?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 22:14
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SON DAKİKA Yarın okul var mı? | Okul tatili uzadı mı? | 6 Şubat Pazartesi okul yarım gün mü?

PAZARTESİ OKUL VAR MI? | Öğrenci ve öğretmenlerin 22 Ocak 2024 itibarıyla başladıkları yarıyıl tatilinde sona gelindi. 2 hafta süren sömestr tatilinin ardından okula dönüş yolculuğuna hazırlıklar başlarken sosyal medyada ortaya atılan 'Ara tatil uzatıldı' iddiaları yeniden gündem oldu. Normal tatil kapsamında 5 Şubat Pazartesi günü açılacak olan okullarla ilgili arama motorlarında araştırılan 'Pazartesi okul var mı? Okul tatili uzatıldı mı? 6 Şubat Pazartesi okul yarım gün mü?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

OKUL TATİLİ UZADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 22 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 2 Ocak Cuma günü itibarıyla sona erdi. Okullar, 5 Şubat Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle yeniden eğitim öğretime başlayacak. Sosyal medyada gündeme gelen 'Ara tatil bir ay uzatıldı' iddiaları gerçeği yansıtmazken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, '15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı' iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."

YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU?

Yapılan açıklama ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yer alan takvim kapsamında, okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacaktır.

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