Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Şubat rakamları

1 Şubat 2024 günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 65'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 70,05 ölçüldü. İşte 1 Şubat 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 00:34 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 00:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 Şubat | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 36,66 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 1 Şubat 2024 Perşembe günü yüzde 70,05 olarak ölçüldü.

💦1 Şubat 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

1 Şubat Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 70,05 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 1 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

👉Emeklilerin ikinci tazminat hakkı var! Detaylar için TIKLAYIN👈

🚿 Ömerli Barajı: %86,97

🚿 Darlık Barajı: %85,44

🚿 Elmalı Barajı: %89,21

🚿 Terkos Barajı: %60,59

🚿 Alibey Barajı: %76,6

🚿 Büyükçekmece Barajı: %66,48

🚿 Sazlıdere Barajı: %48,99

🚿 Istrancalar Barajı: %70,33

🚿 Kazandere Barajı: %60,84

🚿 Pabuçdere Barajı: %36,66

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Son dakika haberi: Yunanistan'da tek gündem Fatih Terim! Panathinaikos ile imkansızı başardı...
CHP'li fondaşların Murat Kurum'a karşı başlattığı kirli deprem algısı elinde patladı! "6 Şubat'ta 130 bin kişi öldü" yalanı
İngiliz devinden Barış Alper'e kanca!
Cimbom jokerini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarım ve Orman Bakanlığı PERSONEL ALIMI 2024
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Bu yıl YKS ne zaman, hangi günler yapılacak?
YKS sınav ücretleri 2024
YKS başvuruları ne zaman, başladı mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Tottenham! Gol düellosunda kazanan Tottenham! 00:32
Man City evinde farklı! Man City evinde farklı! 00:27
Man City evinde farklı! Man City evinde farklı! 00:26
Galatasaray İtalya'da kayıp! Galatasaray İtalya'da kayıp! 23:42
Galatasaray İtalya'da kayıp! Galatasaray İtalya'da kayıp! 23:41
GS Store 2024 kreasyonunu tanıttı! GS Store 2024 kreasyonunu tanıttı! 23:33
Daha Eski
GS Store 2024 kreasyonunu tanıttı! GS Store 2024 kreasyonunu tanıttı! 23:33
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 23:13
Altay'a büyük onur! Türk bayrağı göndere çekildi Altay'a büyük onur! Türk bayrağı göndere çekildi 23:13
Menajeri açıkladı! İşte gitmek istediği takım Menajeri açıkladı! İşte gitmek istediği takım 23:13
İngiliz devinden Barış Alper'e kanca! İngiliz devinden Barış Alper'e kanca! 23:13
Fernandez ayrılmak istiyor! Fernandez ayrılmak istiyor! 23:13