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EMEKLİYE ZAM FARKI YATTI MI SON DAKİKA | Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekliye ek zam müjdesi Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam yapıldığını duyurdu. Bu duyuru ile birlikte en merak edilen konulardan biri de ek maaş farkının yatacağı tarih oldu. Peki, Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Ek maaş farkı hangi tarihte yatırılacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 20:30
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EMEKLİYE ZAM FARKI YATTI MI SON DAKİKA | Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber geldi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama sonrası SSK emekli maaş farkının ne zaman yatacağıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, SSK emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

MEMUR EMEKLİ ZAMMI İLE SSK BAĞKUR EŞİTLENDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ardından emekliye ek bir zam daha yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 49,25 zam, Bakan Işıkhan tarafından duyuruldu. Böylece memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam alacak.

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıklamıştı. SSK emekli maaş farkı, Resmi Gazete'de yayınlandıktan 1 hafta sonra yatırılacak.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

  • 7 bin 750 TL - 11.566 TL
  • 10 bin TL - 14.925 TL
  • 13 bin 500 TL - 20.148
  • 15 bin TL - 22.387
  • 17 bin 500 TL - 26.118 TL
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