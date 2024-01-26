İlave tediye ödeme tarihleri 2024 | İşçiye ek TEDİYE ÖDEMESİ hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

İlave tediye ödemeleri 2024 yılı için hesaplara yatırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Peki, işçiye ek TEDİYE ÖDEMESİ hesaba yattı mı, ne zaman yatacak? Güncel bilgileri sizler için derledik.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İlave tediye ödemeeleri 26 Ocak 2024 Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Konu ile ilgili Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.