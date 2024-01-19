DUS/2 EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

DUS/2 EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | 2023 DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. 04-10 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-DUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemlerinde sonuçları öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında sorgulamalara başladı. İşte detaylar...
DUS/2 EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRAN İÇİN TIKLAYIN
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 18 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN 2024?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) 20 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. 2. Dönem sınav ise (2024-DUS/2), 13 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.