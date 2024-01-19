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DUS/2 EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2. dönem ek tercih sonuçları açıklandı. Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde yayımlanan sonuçlarını görmek isteyen adaylar için DUS/2 ek yerleştirme sonuç ekranını haberimizde derledik. İşte 2023/2 DUS ek yerleştirme sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 15:50
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DUS/2 EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

DUS/2 EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | 2023 DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. 04-10 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-DUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemlerinde sonuçları öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında sorgulamalara başladı. İşte detaylar...

DUS/2 EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRAN İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 18 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN 2024?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) 20 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. 2. Dönem sınav ise (2024-DUS/2), 13 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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