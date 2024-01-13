MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? | TBMM ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? | Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun gündemle açılacak. Gündemde emekli ve memura ek zam, 8. yargı paketi, 3600 ek gösterge, taşerona kadro ve torba yasa, evlilik kredisi gibi birçok konu yer alırken vatandaşlar, 'TBMM ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına 2 hafta ara verdi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni döneme 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak olan 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek. Öte yandan memur ve emekli maaş zamları, refah payı gibi konuların da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

ANA GÜNDEM EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM

Yarım kalan torba yasa görüşmeleri, yeni yargı paketi, taşerona kadro ve diğer birçok konuda beklentisi olan vatandaşlar, yeni yılda meclis gündeminde neler olacağını takip ediyor. Memur ve emekli maaş zamlarının da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması bekleniyor.