SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 12 Ocak 2024 Tekirdağ, Van, Eskişehir, İstanbul yarın okul var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 OCAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ocak Cuma günü için hava durum raporunu yayımlarken yarın ülke genelinde (Ege ve Akdeniz Bölgesi hariç) kar yağışı beklendiği kaydedildi. Olumsuz hava şartlarını göz önünde bulunduran Valilikler, illere göre okullarda tatil açıklamaları yaparken arama motorlarında sorgulanan Yarın okullar tatil mi 12 Ocak? İstanbul, Tekirdağ, Van, Eskişehir.. Yarın okul var mı?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji'nin 12 Ocak tarihli hava raporunun yayımlanmasının ardından Valiliklerden henüz okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama gelmedi. Gün boyu Valilik ve Milli Eğitim Müdürlükleri'nin açıklamaları takip edilecek olup okulların tatil edilmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

İsanbul'da yarın en düşük hava sıcaklığının 0, en yüksek ise 6 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Kar yağışı beklenmeyen megakentte havanın parçalı bulutlu olacağını kaydeden Meteoroloji yetkilileri, Cuma günü şehirde karla karışık yağmur, Cumartesi ise kar yağışı görülebileceğini belirtti.

İstanbul 5 günlük hava durumu

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Tekirdağ'da hava sıcaklıklarını hissedilir şekilde düşürdü. Çarşamba günü -1 dereceye kadar düşen sıcaklıkla birlikte kar yağışı beklenen kentte 12 Ocak Cuma günü hava bulutlu olacak.

Tekirdağ 5 günlük hava durumu

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKUL TATİL Mİ?

Hava sıcaklığının düşüşte olacağı şehirde, Meteoroloji'nin 5 günlük tahmininde kar yağışı görülmüyor.

Eskişehir 5 günlük hava durumu

BİLECİK'TE YARIN OKUL TATİL Mİ?

12 Ocak Cuma gününden itibaren Bilecik de yeniden kar yağışlı havanın etkisi altında kalacak.

Bilecik 5 günlük hava durumu